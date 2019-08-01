تنسيقية القوى الوطنية : أي إضعاف للمنظومة الأمنية سيؤدي الى الإنزلاق

التاريخ: 01-أغسطس-2019
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أكدت تنسيقية القوى الوطنية ، أهمية الحفاظ على المنظومة الأمنية وتماسكها ، موضحة أن أي محاولات لإضعافها سيؤدي الى الإنزلاق ، في وقت دعت فيه الى ضرورة مشاركة جميع القوى السياسية في الفترة الإنتقالية المقبلة .
وقال ” تاج الدين نيام ” الناطق بأسم حزب التحرير والعدالة القيادي بالتنسيقية في تصريح أنه يجب توسيع ماعون المشاركة في الحل السياسي لضمان فاعلية ترتيبات الفترة الإنتقالية ، مشيراً الى أن الأولوية في الوقت الراهن تتمثل في تحقيق السلام والإستقرار بالبلاد .
وبحسب صحيفة المجهر ، كشف ” نيام ” عن تقديمهم لرؤية مكتوبة للإتحاد الأفريقي والمبعوث الأمريكي تتعلق بالفترة الإنتقالية ، مؤكداً دعم التنسيقية للسلام والإستقرار بالبلاد .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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