الإعدام شنقاً حتى الموت لمدان قتل غسال عربات

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قضت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي اسامة حسن حكماً بالاعدام شنقاً حتي الموت في مواجهة متهم قتل غسال عربات بتسديد طعنات بالسكين في مشاجرة بينهما بشارع النيل بالخرطوم, وذلك بعد تمسك أولياء الدم بحقهم في القصاص, وجاء قرار المحكمة بعد تمسك أولياء الدم بحقهم في القصاص, وأدانت المحكمة المتهم بتهمة القتل العمد لعدم استفادته من أي الدفوع ةمةانع المسؤولية التي تحيل جريمة القتل من العمد إلى شبهها.

وتشير تفاصيل البلاغ المدون بقسم شرطة الخرطوم شمال كما قالت صحيفة الأهرام اليوم بان مشاجرة وقعت بين المجني عليه ةالمتهم الذي طلب من الأول ترك العمل في غسل السيارات على إثره سدد له عدة طعنات أدت لوفاته متأثراً بجراحه بعد محاولة لاسعافه دوّنت الشرطة بلاغاً بالقتل العمد في مواجهة المتهم الذي القت القبض عليه, وعقب اكتمال التحريات معه أحالته للمحكمة التي ادانته بالقتل ةاةقعت ضده العقوبة أعلاه.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)