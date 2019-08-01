الثورية تمهل التغيير ٤٨ ساعة للرد علي اسئلتها

أمهلت الجبهة الثورية قوى إعلان الحرية والتغيير 48 ساعة انتهت الأربعاء للرد سلباً أو إيجاباً على سؤالين بشأن اتفاقهما في اديس أبابا قبل توقيع أية خطوة أخرى تتخذ خلال النشاط الذي يجري في الداخل.

وقالت الجبهة الثورية في خطاب بتوقيع مناوي وعقار لرؤساء كتل قوى الحرية والتغيير، وأن الايقاع السريع للأحداث في الساحة السياسية السودانية لا تتحمل المواقف الرمادية ، وان الجبهة في حاجة إلى اتخاذ ما تراه من موقف عاجل غير آجل.

وقالت إنها ظلت تتابع بقلق مسار التطورات التي طرأت منذ توقيع الاتفاق في أديس أبابا، ومحاولات بعض مكونات الحرية والتغيير التملص والرفض بذرايع واهية، وأشار البيان إلى ان قوى الحرية والتغيير لا تمتلك التفويض اللازم لإبرام الاتفاق، وتتساءل الجبهة الثورية بحسب البيان عن استعداد قوى الحرية والتغيير للقبول بالاتفاق الذي أبرم بين الطرفين بأديس أبابا, وأما اذا كانت قوى الحرية والتغيير مستعدة لادراج وثيقة الجبهة الثورية التي تتعلق بالسلام والتحول الديمقراطي بكاملها كما اتفق عليه الطرفان في أديس أبابا.