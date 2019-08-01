تفاصيل مقتل نجل أسامة بن لادن على يد المخابرات الأمريكية

وفي وقت سابق من العام الجاري، انضم حمزة بن لادن إلى قائمة طويلة من أخطر الإرهابيين، أعلنتها الولايات المتحدة منذ بداية حربها على الإرهاب، وخصصت مكافآت فلكية لمن يدلي بمعلومات عن الأسماء الموجودة بها "الرؤوس الثمينة".
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن مكافأة قدرها مليون دولار، لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى إلقاء القبض على حمزة بن لادن، أحد القادة البارزين للتنظيم الإرهابي.
وعلى نهج والده، ظهر اسم حمزة بن لادن، عبر رسائل صوتية عام 2015، دعا فيها إلى شن هجمات ضد الولايات المتحدة، انتقاما لمقتل والده على يد قوات أمريكية عام 2011، لتعلنه لاحقا الولايات المتحدة، إرهابيا دوليا.
وكان حمزة واحدا من كثيرين من أفراد أسرة بن لادن، الذين انتهى بهم الحال في إيران بعد هجمات 11 سبتمبر عام 2001.
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