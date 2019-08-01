الوثيقة الدستورية تثبت نسبة الحرية والتغيير في المجلس التشريعي

قال القيادي بقوى الحرية والتغيير، ساطع الحاج، جرى الاتفاق نهائيا على تحديد نسبة 67% من المجلس التشريعي لقوى الحرية و التغيير و إدراجه نصا في الوثيقة الدستورية.
وكشف عن اتفاق عبى تبعية القوات النظامية والإشراف عليها من قبل مجلس السيادة والوزراء.
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