مقتل "حمزة بن لادن" يكشف علاقة قطر بتنظيم القاعدة

ذكرت وسائل إعلام، بأن الولايات المتحدة حصلت على معلومات تفيد بوفاة نجل زعيم تنظيم القاعدة.

وحصلت الولايات المتحدة على معلومات استخبارية تفيد بوفاة حمزة نجل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن وفقاً لما ذكره مسؤولون أمريكيون.

ورداً على سؤال من الصحفيين يوم الأربعاء، عما إذا كانت الولايات المتحدة لديها معلومات بأن حمزة قد توفي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "لا أريد التعليق على ذلك".

وصدر آخر بيان علني معروف لحمزة بن لادن من قبل الذراع الإعلامي لتنظيم القاعدة في 2018.

وأشرف زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن على العمليات ضد الأهداف الغربية التي بلغت ذروتها في هجمات 11 سبتمبر 2001 على مركز التجارة العالمي في نيويورك وعلى وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون".

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وكان الحراك الدولي لملاحقة «حمزة»، نجل زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، قد فتح ملف وثائق «آبوت آباد» التي كتبها بن لادن، والتي نصح فيها نجله حمزة بالتوجه إلى قطر والوثوق والعيش فيها، كما أظهرت الوثائق أن زعيم «القاعدة» كان يعتبر ﻗﻨﺎﺓ «الجزيرة» القطرية حليفاً للتنظم الإرهابي، والوسيلة الوحيدة التي يستطيع بها تمرير وتنفيذ أفكاره.

ورصدت الولايات المتحدة الأميركية، مطلع مارس الجاري، مكافأة مليون دولار، عبر برنامج «المكافآت من أجل العدالة»، لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى إلقاء القبض على حمزة بن لادن، كما اتخذت المملكة العربية السعودية إجراء آخر ضد القيادي في تنظيم القاعدة وجردته من جنسيتها.

ورأى بن لادن أن ما يسمى بـ«ثورات الربيع العربي» ستكون طريق تنظيم القاعدة لإسقاط دول المنطقة، إلا أنه استثنى قطر من السقوط والفوضى.

