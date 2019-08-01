"البرهان" يدعو التغيير لتسريع التفاوض وتعزيز الشراكة بينهما

دعا عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، قوى إعلان الحرية والتغيير إلى تسريع التفاوض، وتكوين حكومة انتقالية وتعزيز الشراكة بينهما، بهدف قطع الطريق أمام عناصر النظام المعزول، التي تعمل على إجهاض الثورة، والذين بدأوا العمل المنظم بسبب تأخير تكوين الحكومة الانتقالية.
وأكد عبدالفتاح البرهان عدم رغبة مجلسه في أي حصانات، وإمكانية إلحاق الاتفاق مع الحركات المسلحة بالاتفاق السياسي، أو تضمينه في وثيقة الإعلان الدستوري، المزمع التفاوض حولها.
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