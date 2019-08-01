الجيش الكوري الجنوبي يؤكد إجراء اختبارات الشمال الصاروخية

وأفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية أن لجنة رؤساء الأركان المشتركة للقوات المسلحة الكورية الجنوبية أعلنت أن أجهزة الاستطلاع في كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة شبهت الصواريخ المختبرة بتلك الباليستية قصيرة المدى وفقا للخصائص المتميزة لتحليقها.
وأضافت الوكالة الكورية الجنوبية بأن الزعيم الكوري الشمالي، كيم أون جون، حضر الاختبارات بنفسه وقام بإدارة عملية تنفيذ الرماية التدريبية باستخدام راجمات صواريخ موجهة جديدة.
واختبرت كوريا الشمالية صاروخين قصيري المدى فجر يوم 31 تموز/يوليو المنصرم، من ساحلها الشرقي باتجاه البحر.
واستنكرت كوريا الجنوبية واليابان، إقدام بيونغ يانغ على هذه الاختبارات التي سبقها الأسبوع الماضي إطلاق صاروخين باليستيين قصيري المدى في أول تجربة صاروخية لها منذ اجتماع الزعيم كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حزيران/ يونيو الماضي، واتفاقهما على استئناف محادثات نزع السلاح النووي.
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