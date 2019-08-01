عشرات القتلى في عدن بهجومين للحوثيين على مراكز أمنية

استفاقت مدينة عدن العاصمة المؤقتة لليمن، يوم الخميس، على هجومين داميين أسفرا عن عشرات القتلى والمصابين، استهدف الأول معسكر الجلاء التابع لقوت الحزام الأمني، في حين وقع الهجوم الثاني على مركز للشرطة.

وسقط عشرات القتلى والجرحى نتيجة الهجوم على معسكر الجلاء، الذي تم بصاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي، واستهدف عرضا عسكريا.

وقالت مصادر أمنية وطبية إن 32 شخصا على الأقل قتلوا في الهجوم على العرض العسكري.

وقال شاهد عيان: "وقع الانفجار خلف المنصة التي أقيم فيها الاحتفال في معسكر الجلاء العسكري في منطقة البريقة في عدن".

وتبنت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران الهجوم على معسكر الجلاء بصاروخ باليستي وطائرة مسيرة.