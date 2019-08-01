عشرات القتلى في عدن بهجومين للحوثيين على مراكز أمنية

وسقط عشرات القتلى والجرحى نتيجة الهجوم على معسكر الجلاء، الذي تم بصاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي، واستهدف عرضا عسكريا.
وقالت مصادر أمنية وطبية إن 32 شخصا على الأقل قتلوا في الهجوم على العرض العسكري.
وقال شاهد عيان: "وقع الانفجار خلف المنصة التي أقيم فيها الاحتفال في معسكر الجلاء العسكري في منطقة البريقة في عدن".
وتبنت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران الهجوم على معسكر الجلاء بصاروخ باليستي وطائرة مسيرة.
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