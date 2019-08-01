روحاني يصف العقوبات الأمريكية ضد ظريف بـ“الطفولية“

وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الخميس، العقوبات الأمريكية ضد وزير خارجية بلاده محمد جواد ظريف، بأنها ”خطوة طفولية“.

وقال روحاني، في كلمة ألقاها في مدينة تبريز الغربية في مقاطعة أذربيجان ”لقد بدأوا في القيام بأشياء طفولية“، مضيفًا ”هم (الأمريكيون) كل يوم يزعمون، برغبتهم بالتفاوض مع إيران دون أي شروط مسبقة، ثم يقومون بفرض عقوبات على وزير خارجية بلادنا“.

وأضاف روحاني أن ”أمريكا قبل ذلك ارتكبت أخطاء أكبر من ذلك، بعدما فرضت عقوبات على المرشد الأعلى للبلاد آية الله علي خامنئي“، مبينًا أنه ”من المدهش أن حكومة تعتقد أنها قوة عظمى وقوية في جميع أنحاء العالم تخشى مقابلة وزير خارجيتنا“.

وأعلنت الخزانة الأمريكية، أمس الأربعاء، أنها فرضت عقوبات مالية على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف كجزء من حملة الضغط المتصاعدة ضد إيران.

وقلل ظريف في وقت سابق من العقوبات الأمريكية ضده قائلًا: ”ليس لها أي تأثير علي أو على عائلتي، حيث لا أملك أي ممتلكات أو مصالح خارج إيران“.