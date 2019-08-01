

أكد القيادي بقوى اعلان الحرية والتغيير ؛ مدني عباس مدني؛ استئناف المفاوضات مع المجلس العسكري مساء اليوم. أكد القيادي بقوى اعلان الحرية والتغيير ؛ مدني عباس مدني؛ استئناف المفاوضات مع المجلس العسكري مساء اليوم. وقال مدني في موتمر صحفي اليوم بالخرطوم؛ إن خروج الحزب الشيوعي من التفاوض وبقاءه في الإعلان والحرية خبر غير سعيد ونتمنى أن نكون متوحدين في هذه المرحلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوى الحرية والتغيير تؤكد عودتها للتفاوض مساء اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.