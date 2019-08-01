انتشار أمني حول القصر قُبيل مليونية القصاص



من المنتظر أن يخرج السودانيون اليوم الخميس إلي الشوارع للمشاركة في مواكب "مليونية القصاص العادل" بالعاصمة الخرطوم ومدن وقري ولايات البلاد المختلفة . من المنتظر أن يخرج السودانيون اليوم الخميس إلي الشوارع للمشاركة في مواكب "مليونية القصاص العادل" بالعاصمة الخرطوم ومدن وقري ولايات البلاد المختلفة . وشهدت العاصمة صباح اليوم انتشار أمني كثيف حول القصر الجمهوري عقب دعوة تجمع المهنيين بمليونية القصاص العادل. ودعا تجمع المهنيين السودانيين الشعب السوداني في العاصمة والولايات للمشاركة بكثافة في مليونية القصاص العادل اليوم الخميس ، للمطالبة بتقديم مرتكبي الجرائم والمجازر للعدالة. وأكد اسماعيل التاج القيادي في تجمع المهنيين في مؤتمر صحفي أمس على سلمية المظاهرات مطالباً الأجهزة الأمنية بالقيام بدورها في حماية المتظاهرين السلميين . ودافع عن حق طلاب الثانويات في التظاهر مشيراً إلى مشاركتهم في جميع الثورات التي اندلعت في السودان ودورهم الرئيسي في اشعال شرارة ثورة ديسمبر.

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