استئناف التفاوض حول الوثيقة الدستورية اليوم

توقع تجمع المهنيين السودانيين أن تستأنف المفاوضات حول الوثيقة الدستورية اليوم الخميس.

وقال اسماعيل التاج القيادي في تجمع المهنيين في مؤتمر صحفي أمس إن المفاوضات يتوقع لها ان تستأنف اليوم عقب فراغ اللجان القانونية من غربلة الوثيقة الدستورية.

وجدد التاج إدانته لمجزرة الأبيض محملاً المجلس العسكري وكل الأجهزة الأمنية مسئولية ما حدث ، وطالب الوالي بإلقاء القبض على مرتكبي المذبحة التي قال بإنهم معروفين للجميع من خلال الصور وتسجيلات الفيديو .

وأعلن في نفس الوقت عن رفض التجمع للجنة التي شكلها والي شمال كردفان.

والجدير بالذكر أن اللجنة الأمنية في المجلس العسكري قد ألقت القبض علي عسكريين من الدعم السريع متورطين في قتل المتظاهرين بالأبيض.