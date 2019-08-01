اثيوبيا تعلن إستئناف الإمداد الكهربائي للسودان بصورة مدئية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت الحكومة الإثيوبية، استئناف الإمداد الكهربائي للسودان بصُورةٍ مبدئيةٍ خلال الفترة المَسائية، على أن تتم إعادة الإمداد كاملاً في غُضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وحسب مصادر مطلعة أنّ مدير المكتب التنفيذي لخُطُوط الكهرباء الإثيوبي داتيم ديسالين، أعلن في اجتماعٍ مع السفارة السودانية بأديس أبابا، أنّ الجهات المُختصة أنهت اجتماعاً قرّرت فيه استئناف الإمداد الكهربائي للسودان، وأشار إلى استمرار التّواصُل مع نظرائهم في الجَانب السُّوداني، وَأَكّدَ ديسالين استعداد بلاده لاستقبال وفدٍ فني للتّشاوُر بشأن المَسَائل الفنية، وَوَعَدَ بإرسال دعوةٍ رسميةٍ للوفد بعد اطّلاع جهات الاختصاص.