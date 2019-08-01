- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلنت الحكومة الإثيوبية، استئناف الإمداد الكهربائي للسودان بصُورةٍ مبدئيةٍ خلال الفترة المَسائية، على أن تتم إعادة الإمداد كاملاً في غُضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.
وحسب مصادر مطلعة أنّ مدير المكتب التنفيذي لخُطُوط الكهرباء الإثيوبي داتيم ديسالين، أعلن في اجتماعٍ مع السفارة السودانية بأديس أبابا، أنّ الجهات المُختصة أنهت اجتماعاً قرّرت فيه استئناف الإمداد الكهربائي للسودان، وأشار إلى استمرار التّواصُل مع نظرائهم في الجَانب السُّوداني، وَأَكّدَ ديسالين استعداد بلاده لاستقبال وفدٍ فني للتّشاوُر بشأن المَسَائل الفنية، وَوَعَدَ بإرسال دعوةٍ رسميةٍ للوفد بعد اطّلاع جهات الاختصاص.
كانت هذه تفاصيل خبر اثيوبيا تعلن إستئناف الإمداد الكهربائي للسودان بصورة مدئية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.