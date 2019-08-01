قل غير هذا يا عرمان

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

لايمكن لاى متابع فى الساحة ان يغفل عن الدور السلبى الذى ظلت تقوم به دولة الامارات العربية المتحدة على المستويين العربى والاسلامى ووقوفها ضد رغبات شعوب المنطقة الرافضة للتماهى مع العدو الصهيونى والانصياع التام لرغبات ترامب وطغيانه والسير خلفه لذا فان اى حديث عن نية حسنة للامارات فى تدخلها ببلادنا لايمكن ان يقبل بغض النظر عن الجهة التى صدر عنها .

ولسنا نضيف جديدا اذا تحدثنا عن التدخلات المستمرة فى الثورة السودانية ومحاولات الانحراف بها عن هدفها المتمثل في اقامة دولة مدنية ونظام حكم ديموقراطى حر يقود البلد الى الاستقرار والانعتاق عن فرض البعض رؤاهم علينا ومحاولة آخرين الهيمنة على قرارنا مستغلين ضعف ساستنا وعدم امتلاكهم التفويض الشعبى اللازم .

والامارات بتدخلاتها المستمرة فى شؤننا الداخلية ومحاولات تاثيرها على ساستنا وقراراتهم انما تسعى لصناعة مجد لها وهى مستعدة ان تصرف على تحقيق هذا الهدف صرف من لايخشى الفقر وتعمل ليل نهار على شراء الذمم والضغط – ترغيبا وترهيبا – على التنظيمات والأفراد حتى يتماهوا مع رؤيتها ويقولوا بقولها ويقفوا مواقفها .

وبعد الاطاحة بالبشير وفى خضم التموج الذى تشهده ساحتنا والاصطفاف الحاد الذى عم بلادنا كانت الامارات حاضرة بقوة فى هذا السوق الذى يباع ويشترى فيه ماترغب فيه وتسعى اليه وقد وجدت ساسة سودانيين يمكنهم بيع كل شيى وهم جاهزون لاول جهة تمد يدها ، وقد دعت الامارات عددا من السياسيين السودانيين وحاولت ان تصل عبرهم او من خلال اللعب على تناقضاتهم الى غايتها المنشودة ، وقد كثر الحديث عن تدخلات اماراتية فى تفاصيل الشأن الداخلى المحلى ومحاولات محمومة لتغيير رؤى ومواقف البعض ممن يمكن ان يكونوا فاعلين في المشهد السياسى السودانى فى الفترة الحالية والقادمة ، وممن تمت دعوتهم السيد ياسر عرمان وهو يحمل صفتين نائب رئيس الحركة الشعبية شمال ، وأمين العلاقات الخارجية بالجبهة الثورية وقد قال للصحفيين معلقا على ماراج ان الامارات تشترى الساسة السودانيين ، قال الرجل انه جاء للامارات كماسيذهب لغيرها من بلدان العالم ولا صحة لاى اقوال عن بيع او شراء او قبض رشاوى من هنا وهناك ، ولنفترض ان الاستاذ عرمان محق فى قوله – وفرض المحال ليس محالا – فهل لنا ان نصدقه فى ما قال او نسمع كلامه حول ابوظبى ونواياها الحسنة ؟ لا ياعرمان قل غير هذا يصدقك الناس ويقبلون كلامك والا فلن تعدو ان تكون مهرجا لايؤبه لقوله.