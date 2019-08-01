عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الخميس 1 أغسطس 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أخبار اليوم

العسكري يعلن توقيف عناصر من الدعم السريع بتهمة اطلاق النار علي المتظاهرين بالابيض .

تأجيل محاكمة البشير لدواع أمنية .

احتكاك بسبب حادث مروري بين ضابط بجهاز المخابرات العامة ومواطن يؤدي الى اشتباك وعدد من الاصابات .

الحزب الشيوعي ينسحب من التفاوض ويرجح خيار التصعيد .

العسكري ينفي إصدار مرسوم بعقوبات لشباب المتاريس.

اثيوبيا تعلن استئناف الامداد الكهربائي للسودان .

الوطن

“الشيوعي” ينسحب من التفاوض ويهدد بالمعارضة

الوسيط الأفريقي: لن نقبل التباطؤ في إقرار الوثيقة الدستورية

استئناف الإمداد الكهربائي من إثيوبيا إلى السودان

تأجيل محاكمة البشير و “96” محامي يتولون مهمة الدفاع

“تجمع المهنيين” يدعو لمليونية “القصاص العادل”

الانتباهه

جبريل إبراهيم لـ (الإنتباهة): ننتظر رد التغيير على استيضاح الثورية

ضبط أسلحة داخل مخازن في مستشفى بحري

الإنتباهة تنشر القائمة السوداء للشركات المحظورة

هتافات للبشير عند حضوره لسرداق عزاء والدته

لماذا غاب البشير عن أولى جلسات محاكمته؟

توقيف مسؤول سابق لمخالفات في منح أراضٍ

العسكري: قوة تامين تابعة للدعم السريع قتلت طلاب الابيض

تفاصيل جديدة عن اطلاق ضابط مخابرات النار على مواطن بالخرطوم

الصيحة

“الصيحة” داخل دار التائبات بأم درمان ــ (1)

النائب العام للحركة الشعبية (شمال) خميس جلاب حوار

مواكب اليوم الخميس.. مشروع ضحايا جديد!!

تفاصيل جلسة إجرائية بغياب البشير

الوسيط الأفريقي يستعجل الاتّفاق حول “الإعلان الدستوري”

(المركزي) يستثني تمويل ” التكاتك والركشات” من المقدم

“تجمُّع المهنيين” يتوقّع استئناف التفاوُض حول “الدستورية” اليوم

الخرطوم تفتح باب التقديم لخراف الأضاحي

نُوّاب مُستقلون يُحمِّلون طرفي التفاوُض مسؤولية أحداث الأبيض

“الشيوعي” ينسحِب من المفاوضات ويُقاطع المُشاركة في “الانتقالية”

السوداني

الحرية والتغيير: الفراغ من صياغة الوثيقة الدستورية واستئناف التفاوض اليوم

البشير يلتقي هيئة الدفاع عنه ويزور سرادق عزاء والدته

المجلس العسكري: توقيف أفراد من الدعم السريع أطلقوا النار على المتظاهرين بالأبيض

ضبط أسلحة في الجناح الخاص بمستشفى بحري

المجهر

الرئيس السابق يحضر مراسم عزاء والدته وأنصاره يهتفون (عائد عائد يا بشير)

توقعات باستئناف التفاوض بين (العسكري) و(قوى التغيير) اليوم

بداية محاكمة (البشير) وغيابه عن الجلسة لدواعٍ أمنية

جهاز المخابرات العامة: إطلاق النار على مواطن في منطقة المقرن تصرف فردي

تجمع المهنيين انسحاب (الشيوعي) من المفاوضات لا يعني شقاً

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الجريدة

تجاوز في شركة الأقطان بشراء ماكينات منتهية الصلاحية بمبلغ (120) ألف دولار

تأجيل محاكمة الرئيس المخلوع إلى (17) أغسطس

تجمع المهنيين يعلن تسيير مليونية (القصاص العادل) احتجاجاً على (مجزرة الأبيض)

الأهرام اليوم

البشير يتغيب عن أولى جلسات محاكمته وتأجيلها إلى 17 أغسطس

حرق عربة ضابط مخابرات وإصابة مواطن بطلق ناري تحت نفق جسر الفتيحاب

“الشيوعي” يسحب ممثليه من التفاوض ويقاطع المشاركة في الفترة الانتقالية

اليوم التالي

البشير يتغيب عن الجلسة الأولى لمحاكمته بدواعٍ أمنية

“تجمع المهنيين” يتوقع استئناف التفاوض مع “العسكري” اليوم

“المخابرات” تتبرأ من واقعة “المقرن” وتتوعد بالحسم

الدار

رئيس هيئة الدفاع عن البشير: سوف يخرج مثل الشعرة من العجين

الوسيط الإفريقي يستعجل الاتفاق حول الإعلان الدستوري

اللجان الفنية بين “العسكري” و”قوى الحرية” تعاود الاجتماعا

“قوش” يرد على (الدار) حول مساندته الثورة للإطاحة بـ(البشير)

“العسكري” ينفي إصدار مرسوم بعقوبات لشباب المتاريس

استئناف الإمداد الكهربائي من إثيوبيا للسودان