شعبة الزيوت: لا زيــــــــادة جديدة في الأسعار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أفاد بعض تجارالسلع الاستهلاكية بحدوث استقرار في أسعار الزيوت، موضحين بأن الزيادة في الحبوب الزيتية تنسحب سلباً على أسعار الزيوت بالأسواق، نافين حدوث أي زيادة جديدة أو شح حالي.

وأوضح تاجر سلع بالسوق العربي معتز احمد لـ(السوداني) أمس، أن أسعار الزيوت تشهد استقراراً وربما تزيد خلال الأيام المقبلة لزيادة الطلب مع دخول عيد الأضحى، نافياً حدوث زيادة أو ندرة في الزيوت حالياً بالأسواق، وقال عادة ترتفع أسعار الأمباز والمواد الخام ولكنها لا تؤثر على العبوات الصغيرة بزيادة واضحة في الزيوت، مبيناً أن سعر زيت الفول استقر نحو(1,400)جنيه أما الزيت الأبيض (1,550)جنيه لعبوة (36)لتراً.

وأفاد رئيس شعبة مصدري الحبوب الزيتية محمد عباس لـ(السوداني) أمس، بأن صادر الفول المخصص لصناعة الزيوت تم تصديره إلى بورتسودان وانعكس على زيادة السعر وطالب عباس بإيقاف صادر الفول “العصير”، مضيفاً أن استمرار التصدير سوف يضاعف السعر إلى نحو (150)جنيهاً للرطل زيادة للضعف، وقال إن المصانع متأثرة بالصادر نتيجة شح الوارد وعدم قدرتها على العمل لضعف كمية الخام، مبيناً أن سعر زيت الفول استقر في نحو(1,400)جنيه أما الزيت الأبيض بسعر(1,550)جنيه لعبوة (36)لتراً .

وقال صاحب مصنع زيت التضامن الحاج محمد لـ(السوداني) أمس، إن الزيوت المستوردة تأثرت بارتفاع الدولار أما الزيوت المحلية فتأثرت بالصادر إلى جانب زيادة أسعار المحاصيل والخريف غير مبشر للمزارعين ، وقال أسعار الزيوت ترتفع مع نهاية كل موسم، مبيناً أن سعر طن الفول قفز إلى (42) ألف جنيه بدلاً عن (35) ألف جنيه للطن، ولفت إلى أن الموجود حالياً شحيح ، مضيفاً بأن المصانع تعمل بالخام الموجود