إكتمال زراعة (4)آلاف فدان قطن صيني محور بالجزيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أكملت مؤسسة الجزيرة للتمويل الأصغر زراعة 4 آلاف فدان قطن محور صيني بكلفة 20 مليون جنيه موزعة على 447 مزارعاً بأقسام مشروع الجزيرة المختلفة.

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