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القبض على نظامي بتهمة قتل زميله بالرصاص

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 01-أغسطس-2019

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القبض على نظامي بتهمة قتل زميله بالرصاص

 

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أوقفت شرطة طيبة الأحامدة نظامياً بتهمة قتل زميله باطلاق عيار ناري عليه من بندقية كلاشنكوف أصابته في رأسه واودت بحياته في الحال وذلك بطيبة الأحامدة ببحري, وأبلغ رقيب عن الحادثة بان المتهم وتحت تأثير الخمر اطلق عياراً نارياً على زميله اصابه في رأسه مسبباً في وفاته في الحال ولاذ بالفرار.

وذكر الشاكي بحسب صحيفة الأهرام اليوم في تحريات الشرطة بان المتهم وآخر يعملان معه بارتكاز بشارع الانقاذ وانهما غادرا الموقع دون علمه والمتهم كان مسلحاً ببندقية كلاشنكوف, تم القبض على زميل المتهم الذي كان برفقته دوّنت الشرطة بلاغ القتل العمد في مواجهة المتهم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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