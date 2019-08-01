حزب الأمة : أيادٍ خفية عملت على تحريك تظاهرات الأبيض

أكد حزب الأمة القومي ضرورة إستئناف عملية التفاوض بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير ، موضحاً أنه ليس هناك مايدعو لتعطيلها ، خاصة وأن السبب الرئيسي في الأحداث التي تشهدها البلاد هو التباطؤ في عملية التفاوض وعدم الإسراع في تشكيل الحكومة ومجلس الوزراء للقيام بمهامهم .

وقال اللواء ” فضل الله برمة ناصر ” نائب رئيس الحزب في تصريح له ، إن هناك أيادٍ خفية عملت على تحريك تظاهرات مدينة الأبيض ، مشيراً الى أن مثل هذه الأحداث الغرض منها تعليق التفاوض .

وأضاف : ( كما تقدمنا خطوة للأمام حدثت مثل هذه الأشياء )، مبيناً أن تأخر الإتفاق آثاره سلبية وتنعكس على المواطن في المقام الأول .

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وبحسب صحيفة المجهر ، لفت ” ناصر ” الى أن والي ولاية شمال كردفان عكس للحزب ماحدث بكل شفافية ووضوح ، وأكد على إيقاع العقوبة الرادعة على الجناة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)