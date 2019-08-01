لص يتنكر في زي مكانيكي  ويسرق حقيبة سيدة تعطلت سيارتها

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تنكر لص في هيئة مكانيكي وسرق مبالغ مالية من داخل سيارة سيدة تعطلت على الرصيف, وكشفت التحريات ان المتهم شاهد السيارة معطلة فاوهم سائقتها بانه مكانيكي ويستطيع مساعدتها, وقالت السيدة في تحقيقات الشرطة كما جاء بصحيفة الأهرام اليوم انها كانت تسير بعربتها متجهة الى مدينة شرق النيل وفي منتصف الطريق حدث لها عطب فوقفت محتارة وتطلب المساعدة فاستغل اللص ظروفها وحضر اليها مسرعاً واخبرته بان عربتها حرث بها عطل واتفق معها على تصليحها وطالبها بالجلوس في احدى رواكيب ستات الشاي بالمنطقة لحين الانتهاء من عمله وبعد ربع ساعة حضر اليها وأخبرها بانه انتهى وسلمته ثمن التصليح.

وبعد عودتها للمنزل تفاجات باختفاء مبالغ مالية من داخل حقيبتها التي كانت موجودة بالسيارة فسارعت الى قسم الشرطة وحررت بلاغاً ضده وما تزال الشرطة تكثف تحرياتها للقبض على الجاني.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)