غياب البشير عن أولى جلسات محاكمته

التاريخ: 01-أغسطس-2019
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غاب الرئيس المعزول عمر البشير عن أولى جلسات محاكمته في قضية حيازة النقد الأجنبي.
وعقدت محكمة الأراضي بالخرطوم أمس جلسة إجرائية وسط إجراءات أمنية مشددة، وأرجأت الجلسة لعدم إحضار البشير من سجن كوبر لدواعٍ أمنية.
وحدد قاضي الاستئناف الصادق عبد الرحمن موعداً جديداً هو (17) أغسطس بحسب صحيفة الإنتباهة، فيما اقترحت المحكمة السبت من كل أسبوع للمحاكمة، بجانب تحديد جلسات أخرى في حال تطلب الأمر ذلك.
وشددت المحكمة على طرفي الاتهام والدفاع الالتزام بقاعدة قانونية محددة دون مؤثرات سياسية معينة، وجزمت بعدم حرمان الإعلام من الحصول على أية معلومة بمحضر المحاكمة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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