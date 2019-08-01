لباد: لا نقبل أي تراخٍ وتلكؤ من التغيير والعسكري

قال الوسيط الإفريقي محمد الحسن لباد إن الوساطة لا تقبل أية ذريعة للتراخي أو التلكؤ من المجلس العسكري أو الحرية والتغيير.

وأدانت الوساطة بشدة قتل التلاميذ بمدينة الأبيض وطالبت بإيقاف الجناة سريعاً وتقديمهم للمحاكمة لنيل العقاب المستحق طبقاً للقانون.

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وفي ذات الأثناء قال لباد في مؤتمر صحفي أمس بحسب صحيفة الإنتباهة، بمقر الاتحاد الإفريقي إن اللجان الفنية والقانونية المشتركة لصياغة المرسوم الدستوري أوشكت على الانتهاء، مشيراً إلى أن الطرفين أوشكا على حسم النقاط الخلافية المتبقية، لافتاً إلى أنه عقب الانتهاء من الوثيقة سيحدد مكان وزمان استئناف المفاوضات المباشرة.

واعتبر لباد استكمال العمل بالمصادقة على المرسوم الدستوري الأكثر استعجالاً وإلحاحاً، وشدد على أن الوساطة لا تقبل أية ذريعة في التراخي أو التلكؤ، مشدداً على أن التباطؤ سيجر إلى مواصلة الاحتقان الراهن.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)