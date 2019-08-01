ضبط (3) شاحنات ملابس مستعملة في طريقها للبلاد

التاريخ: 01-أغسطس-2019
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تمكنت إدارة مكافحة التهريب ولاية شمال كردفان من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من الملابس المستعملة في حدود ولاية شمال كردفان محملة على ثلاث شاحنات في طريقها إلى داخل البلاد قادمة من دولة مجاورة.
أوضح مدير إدارة مكافحة التهريب شمال كردفان العقيد جاد كريم أحمد الفضل, بحسب صحيفة الأهرام اليوم ان الضبطية تأتي في إطار العمل الروتيني لإدارته من خلال الأطواف والإرتكازات في حدود مداخل الولاية وهي عبارة عن ضبط “3” شاحنات تحمل عدد “388” طرداً من الملابس المستعملة مهربة لتفادي الإجراءات الجمركية بالاضافة إلى مخالفتها قوانين الموصفات والمقاييس والقوانين الصحية كانت في طريقها إلى داخل البلاد من دولة مجاورة إلا ان يقظة وفطنة قوات مكافحة التهريب شمال كردفان كانت بالمرصاد.
مؤكداً أن قوات إدارة مكافحة التهريب ولاية شمال كردفان سوف تواصل انجازاتها وضبط كافة المحاولات التهريبية ومكافحتها من خلال إنتشارها الواسع في الولاية بقواتها وعتادها الكامل لحماية المواطن وحماية الاقتصاد الوطني.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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