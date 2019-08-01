تجمع المهنيين إنسحاب (الشيوعي) من المفاوضات لايعني شقاً

إعتبر تجمع المهنيين السودانيين إنسحاب الحزب الشيوعي من المفاوضات مع المجلس العسكري الإنتقالي لايعني شق صف قوى إعلان الحرية والتغيير ، ودعا سلطات المجلس العسكري لحماية مواكب مليونية القصاص العادل التي دعا لها قوى الحرية والتغيير اليوم ( الخميس) ، مؤكداً أن أي عملية قتل جديدة تضع المجلس العسكري في خانة التواطؤ والتستر .

وطالب الناطق الرسمي بأسم التجمع ” إسماعيل تاج ” خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر التجمع بالخرطوم أمس ، والي شمال كردفان بالقبض على الجناة المتورطين في قتل المتظاهرين وإصاباتهم في الأبيض يوم (الإثنين) وتقديمهم لمحاكمات ، كما طالب بحل كتائب الظل ، وترك الأمر للشرطة لتقوم بمهامها وتؤدي دورها في حفظ الأمن .

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وبحسب صحيفة المجهر ، رفض ” تاج ” توصيف موقف الحزب الشيوعي بشق الصف ، مؤكداً عملهم جميعا على مدينة الدولة بإعتبارها الهدف الذي جمع كل مكونات قوى الحرية والتغيير ، مشيراً الى أن عدم مشاركة حزب الشيوعي في السلطة بالمرحلة الإنتقالية هو موقف معلن منذ بداية الحراك في ديسمبر .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )