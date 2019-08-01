الشرطة تكشف ملابسات إصابة مواطن برصاص رجل أمن

كشفت الشرطة ملابسات حادثة إطلاق النار على شاب من قبل رجل يتبع لجهاز المخابرات العامة, وأصابة الأخير وحرق سيارته أمس “الأربعاء” بنفق الخرطوم.

وكانت مشاجرة وقعت عند الحادية عشرة صباحاً بين الشاب “ح.م.ز” ونظامي يتبع لجهاز المخابرات العامة نتيجة لعرقلة السير بسبب اولوية المرور بالشارع العام حسب ما ورد بصحيفة السوداني. وأضافت توقف المعنيان قرب كوبري الفتيحاب وتطور الأمر للمشاجرة التي أسفرت عن تعرض الشاب لإطلاق نار أصابته بالكتف, مشيرة إلى أن مواطنين تجمهروا واعتدوا على النظامي مسببين له الأذى الجسيم, وأحرقت سيارته.

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وقالت الشرطة إنها أسعفتهما لتلقي العلاج بالمستشفى مبينة أن حالتهما الصحية مستقرة, وأشارت إلى أنها دوّنت بلاغات بشرطة الخرطوم شمال وفقاً للمواد “139و182” من القانون الجنائي بالأرقام “9218و9237”.

ونوّهت الشرطة المواطنين إلى عدم التعدي على الممتلكات العامة والخاصة وحثتهم على ‘للاغ السلطات المختصة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)