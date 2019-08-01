الوساطة الأفريقية: لن تقبل أي تباطؤ في المفاوضات السودانية

قال الوسيط الافريقي محمد الحسن لبات إن اللجنة القانونية المشتركة بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري قد أوشكت على إنهاء أعمالها من أجل استكمال بنود الوثيقة الدستورية واوضح الوسيط الافريقي في مؤتمر صحفي امس إن اللجنة استأنفت جلستها الأخيرة ، أمس الأربعاء ، وأن المفاوضات بين الطرفين ستأنف عقب فراغ القانونية من مهامها .

وطالب الأطراف بالإسراع في توقيع الوثيقة ، وقال أن الوساطة لن تقبل أي ذريعة للإبطاء والتلكؤ في التوقيع ، وحذر من أن يؤدي التباطؤ إلى مواصلة الاحتقان وإحداث ضرار كبيرة للبلاد والثورة .

وأبان أن التوقيع على الوثيقتين سيسهم في تكوين لجنة مستقلة للتحقيق حول أحدث 3 يونيو وغيرها ، وسيفتح الباب للسلام ، وحل مشكلات الهامش، ومعالجة الأزمات المعيشية والاقتصادية داعيا الأطراف المتفاوضة للاستعجال على الاتفاق بما يخدم المصلحة الوطنية.