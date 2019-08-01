ونقلت صحيفة "المجهر السياسي" عن القيادي في قوى "الحرية والتغيير" أحمد ربيع قوله: إن اللجان الفنية بين الطرفين فرغت تماما من دراسة الإعلان الدستوري وتوافقت حوله، موضحا أن الطرفين جاهزان لعقد جولة مفاوضات مباشرة حول الإعلان الدستوري ووضع اللمسات الأخيرة على وثيقته والتوقيع عليه.
وقال القيادي في قوى "الحرية والتغيير" خالد عمر، في تصريح لصحيفة "السوداني"، إنه تم الفراغ من إعداد الوثيقة الدستورية، والنقاط العالقة محدودة تحتاج فقط التفاوض المباشر مع المجلس العسكري.
ومن جهتها، أبرزت صحيفة "أخبار اليوم" دعوة الوسيط الأفريقي محمد حسن ولد لبات طرفي التفاوض إلى استعجال التوصل إلى اتفاق حول الوثيقة الدستورية لتحقيق مصلحة الشعب السوداني.
كانت هذه تفاصيل خبر صحف السودان تُبدي تفاؤلا بخصوص الاتفاق على "الإعلان الدستوري" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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