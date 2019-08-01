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العسكري السوداني: لم نوقع عقوبات على الشباب

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نفى المجلس العسكري الانتقالي السوداني بشدة ما تناولته بعض وسائط التواصل الاجتماعي عن أن رئيس المجلس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أصدر مرسوما دستوريا بتوقيع عقوبات رادعة على الشباب الذين يقومون بقطع الطرق وغلقها بالمتاريس.

وذكر المجلس العسكري الانتقالي، في بيان مساء الأربعاء، أن كل ما تم تناوله في هذا الشأن عار من الصحة تماما، وهو محض تلفيق، مشيرا إلى أن كل المراسيم والقرارات الصادرة عن المجلس تصدر عن إعلامه وسائل الإعلام الرسمية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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