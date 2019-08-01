العسكري السوداني: لم نوقع عقوبات على الشباب

وذكر المجلس العسكري الانتقالي، في بيان مساء الأربعاء، أن كل ما تم تناوله في هذا الشأن عار من الصحة تماما، وهو محض تلفيق، مشيرا إلى أن كل المراسيم والقرارات الصادرة عن المجلس تصدر عن إعلامه وسائل الإعلام الرسمية.
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