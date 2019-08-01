العسكري السوداني: لم نوقع عقوبات على الشباب

نفى المجلس العسكري الانتقالي السوداني بشدة ما تناولته بعض وسائط التواصل الاجتماعي عن أن رئيس المجلس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أصدر مرسوما دستوريا بتوقيع عقوبات رادعة على الشباب الذين يقومون بقطع الطرق وغلقها بالمتاريس.

وذكر المجلس العسكري الانتقالي، في بيان مساء الأربعاء، أن كل ما تم تناوله في هذا الشأن عار من الصحة تماما، وهو محض تلفيق، مشيرا إلى أن كل المراسيم والقرارات الصادرة عن المجلس تصدر عن إعلامه وسائل الإعلام الرسمية.

