كيف يرى "العسكري السوداني" اختصاصات المجلس السيادي؟

وأوضح في لقاء تلفزيوني، مع مراسل فضائية "طيبة السودان"، أن النظام البرلماني يضع جميع السلطات التنفيذية لدى رئيس مجلس الوزراء، إلا أنه ولد العديد من الانقلابات، بينما الرئاسي يضع جميع السلطات في يد الرئيس، مؤكدًا أنه يجب انتقاء نظام حكم يناسب الشعب السوداني.
وأضاف البرهان، أنه في الفترة الانتقالية، تم الاتفاق على أن شكل الحكم يجب أن يترك للحكومة المنتخبة المقبلة، أو المجلس التشريعي.
وأوضح أنه برغم أن الوثيقة المطروحة للنقاش تقول إن المجلس السيادي سيتبع النظام البرلماني، إلا أن المجلس العسكري لديه بعض التحفظات.
وأكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، أن كل السلطات السيادية تركت لرئيس الوزراء القادم، لافتًا إلى أنه حاليًا تعيين الولاة، والسفراء، ورئيس القضاء، يتم تنظيمها من قبل تلك الجهات وحدها، ولديها نظامها وقوانينها ولوائحها ولا يحق لأحد التدخل به، لأنها جهات مستقلة.
ولفت إلى أن مسألة تعيين الولاة يفضل أن تتم بالتشاور، لأن الوالي في منطقته هو المسؤول بالكامل عن المدينة.
واختتم أنه لا مانع من أن تكون جميع السلطات في يد حكومة مدنية منتخبة، وهو ما يريده الشعب السوداني.
وشدد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان على ضرورة النأي بالقوات المسلحة عن الاستقطاب السياسي، داعيا المواطنين السودانيين إلى حسن معاملة الجنود في الشوارع.
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