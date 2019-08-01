طائرة جديدة لقيادة أسطول الطائرات المسيرة الروسية

تستمر روسيا في تزويد قواتها الجوية بالطائرات الجديدة.

وتستلم القوات الجوية الروسية طائرات جديدة من طراز "ميغ-31" و"ياك-130" و"سو-25" و"سو-30" و"سو-34" و"سو-35"، وتنتظر الحصول على طائرة "سو-57" التي تمثل الجيل الخامس الأحدث حاليًا من المقاتلات. وتعاقدت وزارة الدفاع الروسية مؤخرا على شراء 76 طائرة من طراز "سو-57".

وستستخدم القوات الجوية الروسية هذه الطائرات كطائرات قتالية. أما في المستقبل فسوف تسند إلى طائرة "سو-57"، كما قالت صحيفة "ازفستيا"، مهمة أخرى.

وأوضح الخبير العسكري ألكسندر ميخايلوف أن المهمة المطروحة على مقاتلة "سو-57" مستقبليًا تتعلق بقيادة أسطول الطائرات المسيّرة، مشيرا إلى بدء استخدام طائرة "سو-57" لاختبار معدات الطائرة المسيّرة المسماة بـ"أوخوتنيك" (وتعني بالروسية الصياد).

وأكد مسؤول في مكتب نائب رئيس وزراء روسيا للتصنيع العسكري، يوري بوريسوف، أن شركة "سوخوي" بدأت تصنع طائرات "سو-57".

ويمكن أن تحلق طائرة "سو-57" بسرعة 2600 كيلومتر في الساعة، وتكتشف الطائرات الأخرى على بعد مئات الكيلومترات، وتتعامل مع 30 هدفا في آن واحد.