الحرية والتغيير: الفراغ من صياغة الوثيقة الدستورية واستئناف التفاوض اليوم

قال القيادي بقوى الحرية والتغيير خالد عمر, إن اللجنة الفنية المشتركة مع المجلس العسكري فرغت من صياغة الوثيقة الدستورية أمس, وستنعقد جلسة مفاوضات اليوم بين وفدي التفاوض.

وقال عمر بحسب صحيفة السوداني إن الخلافات محدودة وفي قضايا غير جوهرية وهي نقاط عالقة تحتاج إلى التفاوض المباشر وسيتم نقاشها في جلسة المفاوضات اليوم.

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الخرطوم: (أخبار الخليج 365)