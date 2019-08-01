المهنيون يطالبون (العسكري) بحماية مليونية القصاص اليوم

التاريخ: 01-أغسطس-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة اتهم تجمع المهنيين والي شمال كردفان بتضييع وتسويف الحقائق حول مجزرة الأبيض، وطالب التجمع بالقبض الفوري على الجناة لجهة أنهم معروفون للجميع خاصة المسؤولين بالولاية. وطالب الناطق الرسمي للتجمع إسماعيل التاج في مؤتمر صحفي بحسب صحيفة الإنتباهة أمس، السلطات الأمنية والمجلس العسكري بحماية مواكب مليونية القصاص للشهداء المعلنة اليوم، وحمل المجلس مسؤولية وقوع أية أحداث عنف. Advertisements وقال التاج إن اللجنة الفنية المشتركة بين العسكري والتغيير تعمل على (توضيب وغربلة) الوثيقة الدستورية بغية بدء المفاوضات حولها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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