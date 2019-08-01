 السماح للبشير بزيارة سرادق عزاء والدته لساعة

سمحت سلطات المجلس العسكري بخروج الرئيس المخلوع البشير من معتقله بسجن كوبر لزيارة مكان سرادق عزاء والدته بمنزل شقيقه علي مساء أمس “الأربعاء وسط حراسة أمنية مشددة, بعد ان زارته هيئة الدفاع عنه نهار أمس بسجن كوبر بموافقة المحكمة, وكشفت مصادر أن رئيس هيئة الدفاع أحمد ابراهيم الطاهر وثلاثة من أعضائها هم محمد الحسن الأمين وعبد الرحمن إبراهيم وهشام الجعلي, قد زاروا البشير داخل معتقله بسجن كوبر.

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وكشف المصدر أن البشير “غاضب” من المجلس العسكري لعدم السماح له بزيارة والدته أثناء مرضها. موضحاً أنه حزين ومتأثر بوفاتها.

وقالت المصادر بحسب صحيفة السوداني إن السلطات منحت البشير إذناً من الساعة السادسة إلى السابعة مساء, ليتلقى واجب العزاء في وفاة والدته الحاجة هدية محمد الزين التي وافتها المنية ليلة أمس الأول, ولم تتح له الفرصة لتلقي العزاء عقب تشييعها إلى مقابر حلة حمد ببحري صبيحة يوم وفاتها.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)