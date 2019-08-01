القبض على معتمد سابق لمخالفات بالأراضي

التاريخ: 01-أغسطس-2019
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ألقت السلطات القبض على معتمد محلية كرري السابق والمدير التنفيذي بالمحلية بسبب مخالفات في منح أفضلية للاستثمار في قطع أراضٍ.
وأوضحت مصادر أمس، أن نيابة الأموال العامة تجري تحقيقات وتحريات مع المعتمد السابق ومدير المحلية. وذكر المصادر أن السلطات رهنت الإفراج بالضمان للمعتمد والمدير التنفيذي للمحلية بضمانة مالية بالإيداع.
وبحسب صحيفة الإنتباهة، أن التحريات الأولية أظهرت أن المخالفات تتعلق بمنحهما أفضلية لاستثمار في قطع أراضٍ هي ملك للتخطيط العمراني وليست ملك للمحلية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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