ضابط مخابرات يطلق النار على مواطن بالخرطوم

أطلق ضابط برتبة نقيب يتبع لجهاز المخابرات العامة النار من مسدسه على مواطن بسبب مشادات كلامية.

ووفقاً لشهود عيان، فإن الضابط كان يقود سيارة ماركة “آكسنت” وأثناء سيره قام بمضايقة سيارة أخرى على متنها مجموعة من المواطنين، مما حدا بالمجموعة باللحاق به وتنبيهه لوقوعه في خطأ قيادة مروري.

وذكر شهود العيان بحسب صحيفة الإنتباهة أن أحد المواطنين هبط من السيارة وانخرط في نقاش حاد مع الضابط الذي أخرج مسدسه وأطلق النار ليصيب سائق العربة. وأوضحوا أن الضابط أطلق رصاصتين إضافيتين في الهواء ليقوم المواطنون بضربه ملحقين به إصابة بالغة وحرق سيارته.

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وفي غضون ذلك قال المتحدث باسم المخابرات العامة إن احتكاكاً مرورياً وقع بين أحد ضباط الجهاز ومواطن تحت جسر الفتيحاب بمنطقة المقرن.

وأشار في بيان إلى أن الاحتكاك تبعه تجمهر واشتباك نجمت عنه إصابة مواطن آخر بطلق ناري والاعتداء على الضابط وحرق سيارته.

وقال المتحدث إن الجهاز سيتبع الإجراءات القانونية، ويحسم تلك التصرفات الفردية التي لا يقرها الجهاز ولا يقبلها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)