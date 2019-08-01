ضبط أسلحة داخل مخازن في مستشفى بحري

التاريخ: 01-أغسطس-2019
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ضبطت قوة من الدعم السريع أسلحة داخل مخازن بمبنى الجناح الخاص بمستشفى بحري التعليمي.
ونقلت مصادر أمس، أن معلومات توفرت لاستخبارات الدعم السريع تشير إلى تهريب كميات من الأسلحة على متن عربة بوكس من حي “دار السلام” بأمبدة إلى مستشفى بحري وتسلمها أحد أذرع خلية تخريبية وقام بإخفائها داخل المستشفى.
وقالت المصادر إنه بعد المداهمة عثر داخل المخزن على (28) بندقية كلاشنكوف، و(10) آلاف طلقة كلاشنكوف، و(1000) طلقة مسدس (8)ملم و(27) خزنة كلاشنكوف بحسب صحيفة الإنتباهة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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