(العسكري): عناصر من الدعم السريع قتلت الطلاب بالأبيض

كشفت لجنة الأمن والدفاع بالمجلس العسكري عن تورط عناصر من قوات الدعم السريع في قتل طلاب مظاهرات الأبيض، وقالت اللجنة في بيان أمس أن قوة تأمين البنك السوداني الفرنسي بالمدينة التابعة لقوات الدعم السريع وحجمها (7) أفراد بالإضافة لعربة لاندوكروزر مسلحة تصدت للمسيرة السلمية للطلاب واعترضتها بالعصي والهروات.

وذكر البيان أن هذا التصرف أدى لرد فعل بقيام بعض الطلاب برشق القوة بالحجارة مما دفع أفرادها للتصرف فردياً وإطلاق أعيرة نارية تجاه المتظاهرين.

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ونبه البيان بحسب صحيفة الإنتباهة، إلى التحفظ على جميع أفراد الحراسة وعددهم (7) أفراد وأضاف “بحسب توجيه قيادة قوات الدعم السريع تم رفدهم من القوة وتسليمهم للنيابة العامة بشمال كردفان لإكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)