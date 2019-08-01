أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الخميس الموافق 1 أغسطس 2019م

تصدر يومياً عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية المجهر: * الرئيس السابق يحضر مراسم عزاء والدته وأنصاره يهتفون (عائد عائد يا بشير) * توقعات باستئناف التفاوض بين (العسكري) و(قوى التغيير) اليوم * بداية محاكمة (البشير) وغيابه عن الجلسة لدواعٍ أمنية * جهاز المخابرات العامة: إطلاق النار على مواطن في منطقة المقرن تصرف فردي * تجمع المهنيين انسحاب (الشيوعي) من المفاوضات لا يعني شقاً الإنتباهة: * (العسكري): عناصر من الدعم السريع قتلت الطلاب بالأبيض * (الإنتباهة) تنشر القائمة السوداء للشركات المحظورة * توقيف مسؤول سابق لمخالفات في الأراضي * (الشيوعي) ينسحب من المفاوضات وينتقد الوساطة الإفريقية * غياب البشير عن أولى جلسات محاكمته السوداني: * الحرية والتغيير: الفراغ من صياغة الوثيقة الدستورية واستئناف التفاوض اليوم * البشير يلتقي هيئة الدفاع عنه ويزور سرادق عزاء والدته * المجلس العسكري: توقيف أفراد من الدعم السريع أطلقوا النار على المتظاهرين بالأبيض * ضبط أسلحة في الجناح الخاص بمستشفى بحري الجريدة: * تجاوز في شركة الأقطان بشراء ماكينات منتهية الصلاحية بمبلغ (120) ألف دولار * تأجيل محاكمة الرئيس المخلوع إلى (17) أغسطس * تجمع المهنيين يعلن تسيير مليونية (القصاص العادل) احتجاجاً على (مجزرة الأبيض) Advertisements الأهرام اليوم: * البشير يتغيب عن أولى جلسات محاكمته وتأجيلها إلى 17 أغسطس * حرق عربة ضابط مخابرات وإصابة مواطن بطلق ناري تحت نفق جسر الفتيحاب * “الشيوعي” يسحب ممثليه من التفاوض ويقاطع المشاركة في الفترة الانتقالية اليوم التالي: * البشير يتغيب عن الجلسة الأولى لمحاكمته بدواعٍ أمنية * “تجمع المهنيين” يتوقع استئناف التفاوض مع “العسكري” اليوم * “المخابرات” تتبرأ من واقعة “المقرن” وتتوعد بالحسم الصيحة: * تفاصيل أول جلسة لمحاكمة “البشير” * إصابة ضابط مخابرات وحرق سيارته في اشتباك بالخرطوم * “الشيوعي” ينسحب من المفاوضات ويقاطع المشاركة في “الانتقالية” الدار: * رئيس هيئة الدفاع عن البشير: سوف يخرج مثل الشعرة من العجين * الوسيط الإفريقي يستعجل الاتفاق حول الإعلان الدستوري * اللجان الفنية بين “العسكري” و”قوى الحرية” تعاود الاجتماعات * “قوش” يرد على (الدار) حول مساندته الثورة للإطاحة بـ(البشير) * “العسكري” ينفي إصدار مرسوم بعقوبات لشباب المتاريس * استئناف الإمداد الكهربائي من إثيوبيا للسودان الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الخميس الموافق 1 أغسطس 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.