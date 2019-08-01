هيئة دفاع البشير: الجلسة قائمة بمحكمة الأراضي ببحري….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول, المحامي هاشم أبوبكر الجعلي عقد أولى جلسات محاكمة البشر اليوم. وقدمت الهيئة أمس طلباً للمحكمة لتأجيل جلسة المحاكمة المقررة اليوم. وصاغت الهيئة بحسب عضو الهيئة في طلب التأجيل أسباباً منها وفاة والدته والموقع الجغرافي والظروف الأمنية الحالية. وقال الجعلي إن الهيئة قدمت طلباً سابقاً للتأجيل للفصل فيه, وأضاف ” الطلب بسبب شعورنا أن المحاكمة لن تتم في أجواء مناسبة من حيث المكان والتوقيت”. لافتاً الى أن حال شرعت المحكمة في الانطلاق ومحاكمة البشير، فإنهم كهيئة دفاع عنه جاهزون 100%. المادة السابقة باريس يرضخ لتمرد باريس يرضخ لتمرد نيمار .. ويتنازل عن 120 مليون يورو المقالة القادمة تخطي المتاريس!!.. بقلم الطاهر ساتي

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