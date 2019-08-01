المجلس العسكري الانتقالي ينفي إصدار مرسوم بعقوبات لشباب المتاريس

نفى المجلس العسكري الانتقالي بشدة ما تناولته بعض وسائط التواصل الاجتماعي بأن رئيس المجلس الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان قد أصدر مرسوما دستوريا بتوقيع عقوبات رادعة على شباب المتاريس.

Advertisements

وقال المجلس العسكري الانتقالي في تعميم صحفي يوم الأربعاء إن كل ما تناولته هذه الوسائط عار من الصحة تماماً وهو محض تلفيق.

واشار الى أن كل المراسيم والقرارات الصادرة عن المجلس تصدر عن اعلام المجلس ووسائل الاعلام الرسمية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)