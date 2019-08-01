بالفيديو: استقبال رئيس السودان المعزول بالتكبير والهتافات.. “راجل راجل يا البشير”

قوبل الرئيس السوداني المعزول عمر البشير بالتكبير والهتافات عند حضوره من معتقله بسجن كوبر لتلقي العزاء في رحيل والدته مساء الاربعاء بمنزل الاسرة بضاحية كافوري، بحسب ما نقلت “أخبار الخليج 365”.

وظهر البشير بمقطع الفيديو الذي حصلت عليه “أخبار الخليج 365” محاطاً بعدد كبير من المعزين يهتفون بالتكبير، وراجل راجل يا البشير”.

وكانت السلطات قد سمحت للبشير بتلقي التعازي في وفاة والدته الحاجة “هدية” بمنزلهم مساء الاربعاء، بعد ان حضر فجر الثلاثاء الصلاة عليها بمسجد النور بكافوري تحت حراسة امنية مشددة، دون ان يشهد مواراتها الثرى بالمقابر.

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وعلق ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ الصحفي ” ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻼﺳﻲ” على وفاة هدية قائلا: (ﻣﻦ ﺑﺮﻛﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺍﻧﻬﺎ ﻭﻓﺮﺕ ﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﺩﻣﻮﻋﺎ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻫﺪﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻛﺮﻡ ﻣﻦ ﺍﻥ ﻳﻤﺸﻲ ﻓﻰ ﺟﻨﺎﺯﺗﻬﺎ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺯﻳﻮﻥ ﻭﺍﻟﻨﻔﻌﻴﻮﻥ ﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻟﻴﻮﻥ ﻭﺧُﺪﺍﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻭﻋﺒﺪﺓ ﺍﻟﺼﻮﻟﺠﺎﻥ )، في إشارة لمصادفة وفاتها بعد عزل البشير عن السلطة.

وكان “البشير” قد طلب لثلاث مرات من المجلس العسكري أن يسمح له بمعاودتها في مرضها وتم رفض طلبه، كما رُفض طلبها بزيارته قبل مرضها. بحسب ما ذكر مقربون من عائلته.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)