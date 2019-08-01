خبراء يطالبون بضرورة اجراء التعداد السكاني لتحديد أولويات الخدمة

طالب خبراء ومختصون في مجال التعداد السكاني بأن تشهد المرحلة المقبلة إجراء تعداد سكاني شامل حتى تحدد الأولوية للخدمات وتوزيع فرص العدالة بين جميع مواطني السودان.

وقال مدير الجهاز المركزي للإحصاء دكتور كرم الله علي عبد الرحمن لدى مخاطبته صباح اليوم الاربعاء بالقاعة الكبرى باتحاد المصارف بالخرطوم ورشة “التعداد السكاني ودوره الاستراتيجي في المرحلة المقبلة” والتي نظمتها جامعة الجزيرة بالتعاون مع مركز السودان لاستطلاع الرأي العام للدراسات الإحصائية، إن السودان اليوم يحتاج إلى تعداد سكاني شامل وكامل يشمل الرحل والمغتربين الذين يعملون بدول المهجر فضلا عن حصر جميع النازحين والذين يقطنون في القرى والمناطق النائية والبعيدة حتى تستطيع الحكومة القادمة أن تعمل جاهدة لتحديد الأولويات والخدمات الضرورية لهم، لا سيما أن التعداد يأتي شاملا وكاملا، وأن يعمل فيه فنيون وأن لا يكون تعدادا سياسيا وليس له أغراض.

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وفي ذات الأثناء شدد كرم الله بحسب سونا – على مشاركة العلماء والمفكرين في التعداد القادم.

في ذات الوقت طالب المشاركون والمتحدثون بأن يأتي التعداد السكاني بصورة جيدة ومهنية وعدم التدخل السياسي فيه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)