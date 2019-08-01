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وصول ١١٤ عائداً من مصر طوعياً

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 31-يوليو-2019

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وصول ١١٤ عائداً من مصر طوعياً

وصل إلى مطار الخرطوم في الساعات الأولى من مساء اليوم (١١٤) عائداً من الذين تقطعت بهم السبل من الأسر السودانية بجمهورية مصر العربية وكان في استقبالهم بمطار الخرطوم اللجنة الفنية المشتركة المكونة من جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج، ومنظمة الهجرة الدولية (IOM).

 

وأشارت الأستاذة أمل كرار إبراهيم فرح مديرة إدارة المنظمات بجهاز المغتربين بحسب سونا – أن عودة السودانيين الذين تقطعت بهم السبل في مصر يأتي في إطار مشروع العودة الطوعية بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة .

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وأبانت أنه سيتم إعادة إدماج العائدين اقتصادياً واجتماعياً وأكاديمياً ونفسياً بعد إجراء الدراسات اللازمة لهم في إطار المشروع الكلي للعودة الطوعية للسودانيين من مصر وليبيا الذي يموله الاتحاد الأوروبي أسوة برصفائهم العائدين من دولة ليبيا.

 

هذا وتستقبل اللجنة الفنية المشتركة في السياق ذاته مساء يوم غد الخميس فوجاً جديداً يتكون من أكثر من مائة سوداني من العائدين من دولة ليبيا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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