(الأرصاد) تتوقّع رياحاً وأمطاراً بالولايات الشرقية

التاريخ: 31-يوليو-2019 فى : أخبار 9 مشاهدة تَوقّعت وحدة الإنذار المُبكِّر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تأثُّر ولايتي كسلا والقضارف برياحٍ عالية السُّرعة مُثيرة للغبار والأتربة وسُحبٍ رعديةٍ، مع هُطُول أمطارٍ فيهما ابتداءً من اليوم.

وَتَوَقّع التقرير اليومي عن حالة الطقس حسب (سونا)، أن تتأثّر المناطق الوَاقعة جُنوب ولاية البحر الأحمر بنشاط الرياح المُثيرة للغُبار والأتربة. وناشدت الوحدة مُستخدمي طُرُق المُرور والقَاطنين بالقُرب من مجاري الخيران والأنهار، تَوخِّي الحِيطة والحَذر وأخذ التّدابير اللازمة، وَدَعَت المُواطنين لتنظيم أنشطتهم حسب التحذير. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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