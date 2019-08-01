بالفيديو : طلبات الزواج تنهال على الكنداكة رفقة التي أعادت البمبان على العساكر خلال المظاهرات

عبر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن رغبتهم في الارتباط و الزواج من الثائرة رفقة عبد الرحمن التي اشتهرت خلال الأيام الأولى للحراك الثوري بلقب (صائدة البمبان) حيث انتشر لها فيديو على المواقع وهي تعيد بمبان أطلقته قوات الشرطة خلال إحدى التظاهرات بالخرطوم.

وعلق ناشطون بمواقع التواصل معجبين بالطالبة الثورية رفقة خلال ظهورها في برنامج على يوتيوب مبدين رغبتهم في الارتباط بها حيث قال أحدهم: (دي الشفتة زاتها الرجعت البنبان أنا عاوز اتزوجها وحيات الله جادي) (رفقه دي كنداكه اصلييييه كل الجمال انا بعرسك مش لو رجعتي بنبان لو رجعتي دوشكا).

وذكر معلق قوله: ( أنا والله من شفتها ارتحت ليها شديد دى و الله اهم من مئه راجل فيهم الجبن حفظك الله ورعاكى انا جادى البنت دى بتزوجها وهى لو موافقة بي) بينما استنكر أحد المعلقين تهافت المعجبين بها حيث قال: (أي واحد ناطي داير يعرسها انتو قايلنها بايره ولا عندكم احساس انكم امراء وكده).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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