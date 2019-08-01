لجنة لدراسة ملاحظات واشنطن بشأن مكافحة الإتجار بالبشر في السودان

شكلت اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر يوم الأربعاء، فريقاً لدراسة الملاحظات الواردة في تقرير الخارجية الأمريكية للعام 2019، بشأن السودان، وعلى رأسها تعديل القانون الساري الآن، وأكدت اللجنة على أهمية دور الإعلام لعكس مجهودات الحكومة في مكافحة الظاهرة.

وعقدت اللجنة الوطنية يوم الأربعاء اجتماعها الدوري برئاسة المحامي العام لجمهورية السودان، صديق الشريف، نيابة عن وكيل وزارة العدل، رئيس اللجنة.

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وبحث الاجتماع بحسب وكالة السودان للأنباء مسودة لائحة تنظيم أعمال اللجنة، حيث أمن أعضاء اللجنة على أهمية تكثيف جهود مكافحة الاتجار بالبشر.

وتناول الاجتماع تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر في العالم للعام 2019 المعني بتصنيف دول العالم في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، الذي تضمن عدداً من الملاحظات بشأن السودان والتي من بينها تعديل قانون المكافحة لسنة 2014.

وناقش الاجتماع أيضاً مشروع اتفاقية مقر المركز القاري الأفريقي بالخرطوم لمكافحة عمليات الهجرة غير الشرعية، وأمن أعضاء اللجنة على أهمية إنشاء المركز القاري بالسودان باعتبار موقعه الجغرافي بما يعزز دوره المحوري في القارة الأفريقية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)