رئيس القضاء مساعي لتحسين بيئة العمل في مستوى المحكمة العليا بنهر النيل

التقى مولانا عباس علي بابكر رئيس القضاء اليوم باللواء ركن عبد المحمود حماد حسين والي ولاية نهر النيل المكلف. و تطرق اللقاء إلى العقبات التى تواجه العمل القضائي وسبل حلها وتعزيز التعاون المشترك لبسط العدل وسيادة حكم القانون. Advertisements واستعرض رئيس القضاء الجهود المبذولة لتحسين بيئة العمل في مستوى المحكمة العليا دائرة ولايتي نهر النيل والشمالية والمحاكم الدنيا. من جانبه؛ أكد الوالي استعداد الولاية لتسهيل كل ما من شأنه أن يساعد في تقديم خدمة قضائية متميزة من أجل حفظ حقوق الجميع. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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