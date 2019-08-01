تجمع المهنيين يعلن انطلاق “مليونية القصاص” غداً “الخميس” ويحمل العسكري مسؤولية حمايتها

قال تجمع المهنيين السودانيين إن الجناة في مذبحة الأبيض معلومين للجميع ووثقتهم الكاميرات وطالب الجهات المختصة بالقبض الفوري عليهم ، وأعتبر تشكيل لجنة تحقيق من قبل والى شمال كردفان بشأن الحادثة تسويف وتضييع للحقائق المعلومة.

وشدد الناطق الرسمي لتجمع المهنيين إسماعيل التاج في مؤتمر صحفي اليوم (الأربعاء)، بضرورة أن تقوم السلطات الأمنية والمجلس العسكري بحماية مظاهرات الغد التى اطلق عليها “مليونية القصاص للشهداء” المعلنه، وزاد : بأن التجمع يحمل المجلس العسكري مسؤولية وقوع أي تجاوزات قد تحدث في مليونية الخميس.

واتهم التاج مسؤولين في المركز والولايات بالتواطؤ ضد الشعب السوداني، ونوه إلى أن تشكيل والي شمال كردفان للجنة تحقيق حول مجزرة الأبيض محاولة لتضييع الحقيقه لجهة أنه يبحث عن حقيقة واضحة، وقال: (نُحمل المجلس والأجهزه الأمنية مسؤولية ما حدث ونطالب والي شمال كردفان بالقبض الفوري على مرتكبي المجزرة خاصة وأنهم معروفين لدى الجميع من خلال الصور التي التقطت أثناء إطلاق النار على الطلاب).

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وعلى ذات الصعيد قال التاج إن اللجنة الفنية المشتركة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير تعمل على (توضيب وغربلة) الوثيقة الدستورية تمهيداً لاستئناف المفاوضات حولها، وتوقع بدء التفاوض المباشر حول الوثيقة الدستورية غداً “الخميس”.

ورداً على أسئلة الصحفيين وصف الناطق الرسمي بإسم تجمع المهنيين موقف الحزب الشيوعي الرافض للمشاركة في مستويات الحكم خلال الفترة الإنتقالية بالعادي وقال إنه يتناسب مع موقف عدد من الأحزاب داخل تحالف قوى الحرية والتغيير التي أعلنت عدم المشاركة في الفترة الانتقالية، وقطع بأن موقف الحزب لا يعتبر شقاً للصف وأضاف “ولن يكون كذلك” وتابع: “موقف الشيوعي من حقه كحزب يعبر عن رأيه داخل تحالفه المُكوِّن للحرية والتغيير).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)