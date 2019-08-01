بالفيديو: فتيات يقلدن مقطعاً لحميدتي وحرسه الشخصي وهو يطيح بـ(المايك) من المنصة الخطابية

أثار فيديو يظهر فيه نائب رئيس المجلس العسكري الفريق محمد حمدان حميدتي إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث قامت فتيات بتقليد المقطع بصورة كوميدية ضاحكة وهن يقمن بأداء دور الفريق وهو يتحدث في إحدى اللقاءات الجماهيرية ومن خلفه حرسه الشخصي.

المقطع الذي قامت بتقليده الفتيات يصور لحظة انفعال الفريق حميدتي أثناء خطابه ليقوم بضرب أحد مايكات مكبر الصوت ويطيح به على الأرض ويقوم أحد حراسه بإعادته من الأرض إلى المنصة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)